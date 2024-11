La Rari Nantes di Crotone ridà vita al settore di nuoto “Master”

La Rari Nantes Auditore, tra le sue diverse attività, ha deciso di ridare vita al settore Master di nuoto, un progetto che rappresenta un pilastro importante nella visione e nei valori del club. Con entusiasmo e dedizione, tre atleti già tesserati hanno risposto all'appello, iniziando un intenso programma di allenamenti che promette risultati ambiziosi: Camillo Camera, Francesco Garofalo e Paolo Filippelli sono i protagonisti di questo nuovo capitolo.

Il settore Master è sempre stato un punto di riferimento per chi vuole continuare a gareggiare e migliorarsi anche dopo il percorso agonistico giovanile e non solo. Per la Rari Nantes Auditore, rappresenta molto più di una semplice attività sportiva: è un simbolo di passione, impegno e continuità.

Il presidente della società, Vincenzo Arcuri, non nasconde la sua soddisfazione per questa ripartenza tanto attesa. "Riattivare il settore Master era un obiettivo che ci eravamo posti da tempo. Questo è un segmento a cui teniamo particolarmente, perché racchiude i valori dello sport nella loro essenza più pura: sacrificio, divertimento e voglia di migliorarsi, indipendentemente dall'età. Sono convinto che Camillo, Francesco e Paolo, ma anche tutti gli atleti che si aggiungeranno nelle prossime settimane, daranno il massimo e ci regaleranno grandi soddisfazioni sia in termini di risultati che di crescita personale".

Per il presidente Arcuri, inoltre, “la ripresa del settore Master sia parte di una strategia più ampia per rafforzare il legame tra la società e il territorio, coinvolgendo non solo i giovani atleti, ma anche coloro che hanno ancora tanta voglia di mettersi in gioco”.

Gli atleti hanno già iniziato un programma di allenamenti intensivo sotto la guida dello staff tecnico della Rari Nantes Auditore, che si sta dedicando con professionalità per supportare il loro percorso.

Il primo a scendere in vasca, già nelle prossime ore, nel nuovissimo impianto della Piscina Comunale “Palasassi” di Matera, sarà Camillo Lucio Camera, che si cimenterà nei 400 Stile Libero M70, nei 100 Misti e nei 50 Stile Libero.

“Siamo nella fase di scarico – conferma – stiamo rifinendo gli ultimi dettagli, ma mi sento abbastanza bene. Domenica gareggerò in questo impianto molto bello, saremo noi a inaugurarlo e sarà una bella esperienza. Dal punto di vista agonistico, ovviamente, il lavoro è incentrato verso i prossimi campionati italiani che si svolgeranno a Torino. Quest’anno, in più, vorrei dedicarmi al nuoto di fondo e in particolar modo in mare, una disciplina che mi ha sempre affascinato”.

“Negli obiettivi di quest’anno cercherò di confermare il titolo italiano nei 400 Misti – aggiunge invece Francesco Garofalo – so bene che aumenteranno le difficoltà, ma l’importante è continuare a nuotare e divertirsi. Sono ormai 27 anni che nuoto, nel lontano 1998 formai il gruppo dei Master, nel tempo tante cose sono cambiate. Per me è tutto, lo consiglio anche dal punto di vista terapeutico” aggiunge Garofalo, che è anche un medico. L’anno scorso, infine, si è anche classificato come Vice campione italiano nei 200 Delfino e 800 Stile libero.

A completare il terzetto c’è Paolo Filippelli, che sarà in gara nelle categorie M50, un'altra punta di diamante per la Rari Nantes Auditore che punta a confermarsi e, se possibile, migliorare i grandi risultati ottenuti in passato.