Tragedia a Pizzo, camper sbanda e precipita nel vuoto: morto il conducente, ferita la moglie

Drammatico incidente stradale questo pomeriggio a Pizzo Calabro, dove un camper avrebbe perso il controllo andandosi a schiantare contro il guard-rail, sfondandolo e precipitando nel vuoto.

È accaduto attorno alle 15:20 lungo Via Salomone, in un tratto rialzato di località Seggiola, dove Vigili del Fuoco e forze dell'ordine sono ancora impegnati per rimettere in sicurezza il tratto stradale e per i rilievi del caso.

Stando a quanto ricostruito fino ad ora, l'uomo alla guida del mezzo, un 65enne ungherese, avrebbe perso il controllo del camper andandosi a impattare contro la recinzione a bordo strada, cadendo nel vuoto per diversi metri e finendo così sulla strada sottostante.

Il conducente sarebbe morto sul colpo mentre la moglie, di 61 anni, è ferita in modo grave, al punto da essere stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Lamezia Terme tramite una eliambulanza.

Al momento sono ancora in corso le operazioni di rimozione del camper, particolarmente difficili per le strade strette, tramite una apposita autogru.



