San Lucido. Mezzo perde il controllo, si schianta contro un muro: un ferito grave

Dopo il tragico incidente avvenuto ieri sera nel comune di Cassano Ionio, costato la vita ad una persone (QUI), un altro sinistro, sempre nella provincia bruzia, si è registrato nella notte appena trascorsa.

Da quanto appreso, intorno alle 3 del mattino, una vettura - per cause ancora in corso di accertamento - ha perso il controllo mentre percorreva la strada provinciale di San Lucido, popoloso comune di poco meno di seimila abitanti sullo ionio cosentino.

Nel frangente il mezzo è andato ad impattare contro un muro e nel violento scontro è rimasto ferito il conducente, un 50enne, che, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d’urgenza nel vicino ospedale di Paola dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai medici, sono intervenuti i carabinieri che hanno eseguito i rilievi del caso ed a cui spetterà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.