Carambola di sei auto sulla statale 18, quattro feriti nel cosentino

Sei veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto, per cause che sono ancora in fase di accertamento, questa sera sulla statale 18 Tirrena inferiore, all’altezza del km 320,800. Da quanto finora appreso vi sarebbero in tutto quattro persone ferite, di cui due quelle in modo più serio.

Nel tratto interessato, tra Paola e San Lucido, in provincia di Cosenza, il traffico è bloccato in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma anche i carabinieri, che stanno eseguendo i rilievi per la ricostruzione della dinamica, e le squadre dell’Anas per la gestione ed il ripristino della viabilità.

(in aggiornamento)