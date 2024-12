Bisignano, grande attesa per l’evento “Delizie sotto l’albero”

Trepida attesa per l'appuntamento con Delizie Sotto l'Albero, che si terrà in via Duomo a Bisignano, promosso dall'assessorato allo sviluppo agricolo in collaborazione con l'Arsac, la Regione Calabria e il patrocinio dello stesso Comune. Per l'occasione la magia del Natale invade il pittoresco borgo e accende l'atmosfera natalizia con l'illuminazione dell'albero, musiche fiabesche e l'arrivo di Babbo Natale. Bisignano è pronta a regalare momenti indimenticabili a grandi e piccini, gli elfi accoglieranno i bambini e raccoglieranno le loro letterine dei desideri da consegnare a Babbo Natale. Inoltre le caratteristiche casette di legno offriranno una vasta gamma di prelibatezze della tradizione natalizia locale accompagnati dalla degustazione di ottimi vini. Mentre L'aria sarà impregnata dal profumo intenso di cannella e spezie, le lucine ad intermittenza faranno da cornice a canti natalizi eseguiti dai bambini dell'istituto comprensivo "G. Pucciano" che allieteranno la serata.

"Un'esperienza da non perdere, Delizie Sotto l'Albero è molto più di un semplice evento: è un'esperienza sensoriale che coinvolge tutti i sensi, dalla vista con le illuminazioni natalizie, alle fragranze del cibo, fino alla bellezza del nostro borgo con il fascino autentico e senza tempo, che si trasforma in un palcoscenico perfetto per una festa che resterà nel cuore di tutti i partecipanti. L'obbiettivo è coinvolgere l'intera comunità allo spirito del Natale in senso più ampio, offrendo momenti di divertimento, di condivisione e vivere insieme il periodo più bello dell'anno" sottolinea l'assessore Francesco Chiaravalle.

Durante la giornata si alterneranno momenti culturali: "Tradizioni e Sapori del Territorio e la Riscoperta della loro Unicità" (dibattito); Visita guidata Scuola di Liuteria Arti e Mestieri di Bisignano ; "Magia di Fiabe D'inCanto" Noemi Luciani (voce); "Sulle Note in Cattedrale" Mattia Salemme (piano); Enza Cristofaro (voce); Daniele Palma (sax).