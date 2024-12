Cosenza, raid vandalico negli uffici comunali: dovranno rimanere chiusi

Gli uffici comunali del settore welfare, ambiente ed urbanistica del Comune di Cosenza dovranno rimanere chiusi per l'intera giornata odierna, a seguito di un raid vandalico avvenuto nottetempo. Lo rende noto il primo cittadino, Franz Caruso, condannando l'accaduto.

"Allo stato, le condizioni in cui versano gli uffici dei tre settori non consentono la regolare ripresa delle attività. I dirigenti dei settori welfare, ambiente e urbanistica stanno procedendo ad una accurata ricognizione dei danni subiti" viene spiegato. "Si tratta di un gesto esecrabile da condannare con forza. Chi lo ha posto in essere ha messo in atto una condotta criminosa inqualificabile e frutto di una vergognosa barbarie per la quale invochiamo a gran voce che i responsabili siano al più presto individuati ed assicurati alla giustizia".

Stando a quanto si apprende, i danneggiamenti - avvenuti presso gli uffici ubicati nel plesso commerciale de "I Due Fiumi" - sarebbero avvenuti nella notte tra sabato e domenica. Sono stati svuotati gli estintori, rovesciati mobili e distrutto apparecchiature informatiche. Si indaga per cercare di individuare i responsabili.