Belvedere Marittimo. Cena sociale del Cif: un gesto di solidarietà che unisce la comunità

Il Cif, Centro Italiano Femminile di Belvedere Marittimo, rinnova il tradizionale appuntamento con la Cena Sociale, in programma il prossimo 6 dicembre in un noto ristorante della cittadina. L'evento, che unisce convivialità e beneficenza, rappresenta un momento significativo per la comunità locale.

La serata sarà allietata da una tombolata natalizia e dall'intrattenimento musicale dell'artista Ciriaco Presta. La partecipazione di Don Gianfranco Belsito, consulente ecclesiastico del CIF della cittadina tirrenica, aggiungerà un momento di riflessione spirituale all’incontro e condividendo i valori del Natale.

Il ricavato della quota di partecipazione sarà devoluto all’acquisto di una Lim, un lavagna interattiva multimediale, per l’Istituto Comprensivo di Belvedere Marittimo, con l’obiettivo di favorire l’innovazione didattica e potenziare le opportunità formative per gli studenti del territorio.

L’associazione è da sempre impegnata nell'organizzazione di eventi culturali e sociali, come le “Giornate della Cultura”, dedicate alla promozione dell’arte e della letteratura locali, e il “Premio Donna”, concepito per celebrare le eccellenze femminili.

Queste iniziative testimoniano l’impegno costante nel sostenere i valori della solidarietà e dell’impegno sociale, valorizzare il patrimonio culturale locale e mettere in luce le eccellenze che ne arricchiscono l’identità.

Francesca Impieri, presidente del CIF di Belvedere, sottolinea l’importanza di questo appuntamento: “La Cena Sociale non è solo un momento di aggregazione, ma un autentico atto d’amore. In un’epoca in cui i legami umani rischiano di affievolirsi, momenti come questo ci ricordano che il vero progresso si costruisce insieme, con il cuore e con l’impegno. È un’occasione per riscoprire il valore della comunità, condividendo obiettivi comuni e rafforzando il senso di appartenenza. Invitiamo tutti a unirsi a noi per una serata che anticipa le festività di Natale e ne esprime pienamente il messaggio di solidarietà e condivisione”.