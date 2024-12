Crotone. Il Natale all’Ic Papanice Alfieri fa il pieno di tradizione e solidarietà

Celebrare il valore delle tradizioni di Natale e condividere un momento di festa e solidarietà: sono questi gli obiettivi del programma messo in campo dall’Ic Papanice Alfieri, diretto dalla Dirigente Franca Gisella Parise, per il mese di dicembre.

Numerose le iniziative organizzate dai vari plessi dell’istituto ma, come accade da diversi anni a questa parte, l’obiettivo principale è quello della beneficenza e dell’impegno verso la comunità attraverso il mercatino della solidarietà.

Tre gli appuntamenti in calendario: il 5 dicembre, alle 16, presso il plesso Codignola, il 9 dicembre, alle 9, presso il plesso della scuola dell’infanzia Albani e il 16 dicembre, alle 10, presso la secondaria di primo grado Alfieri. Il 18 dicembre, alle 10, sempre al plesso Albani, si terrà l’albero della solidarietà.

Tante le iniziative in programma anche per quanto riguarda la tradizione natalizia del presepe vivente. Il 17 dicembre, alle 17, impersoneranno i personaggi del presepe gli alunni della scuola primaria del plesso Pizzuta; il 17 e il 18 dicembre, alle 9,30, toccherà ai piccoli studenti dell’infanzia del plesso Margherita; il 18 dicembre, alle 16, sarà la volta dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado Alfieri. All’interno di tutti i plessi, infine, sono previste recite e concerti per celebrare il Natale.