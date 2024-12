Crotone, furgone cassonato prende fuoco: nessun ferito

Un forte boato è stato avvertito in zona Carmine a Crotone nel primo pomeriggio odierno, seguito a stretto giro dalle sirene dei Vigili del Fuoco. Tutta colpa di un un furgone cassonato, che per motivi ancora in fase di accertamento ha preso fuoco lungo Via Giovanni Palatucci, nelle vicinanze della Prefettura.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero alla vicina vegetazione nonchè ai palazzi. Si cerca ora di comprende cosa sia accaduto: se si tratti di un problema al motore (che potrebbe aver preso fuoco in fase di avviamento) o se si tratta di un incidente in solitaria, a causa di un possibile impatto con il muro antistante.