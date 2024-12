Crotone, conclusi i lavori sul molo foraneo del porto vecchio: area più protetta

Si sono conclusii lavori di ricostruzione della mantellata e del muro paraonde presso il molo foraneo del porto vecchio di Crotone: lo annuncia l'Autorità di Sistema Portuale, che nell'intervento - finalizzato a garantire maggiore sicurezza a tutto il porto turistico cittadino - ha investito 2 milioni di euro.

I lavori si sono suddivisi in 5 step: il primo ha riguardato la ripresa della scogliera della banchina esterna, dove i blocchi caduti in mare sono stati recuperati e riposizionati, per poi essere assicurati tramite dei massi artificiali (tipo Antifer, dal peso di 12 tonnellate ciascuno) che hanno permesso la ricostruzione della mantellata.

Successivamente, su questa superficie (lunga circa 200 metri) verrrà realizzato un muro paraonde in calcestruzzo armato, esposto a nord ed alto 6,75 metri. Saranno inoltre riprese le fessure al di sotto del camminamento, e quindi riparate tutte le crepe e le spaccature, nonchè il solettone della bandina ed il muro paraonde già esistente.