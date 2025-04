Crotone. Inaugurato il nuovo porto Vecchio: sarà dedicato a Rino Gaetano

Sono stati inaugurati ieri sera i lavori effettuati dall’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale nel porto di Crotone alla presenza di molti cittadini che hanno affollato l’area per l’occasione.

Prima del classico taglio del nastro, seguito da uno spettacolo di fuochi artificiali durato 15 minuti, gli interventi delle autorità e dei rappresentanti di enti ed associazioni, che hanno mostrato di apprezzare il restyling dello scalo.

A salire sul palco l’avvocato Francesco Verri in rappresentanza di circoli, società sportive ed associazioni che operano nel porto Vecchio, e che ha elogiato l’attività messa in campo dal presidente dell’Autorità, Andrea Agostinelli.

È stata poi la volta della Soprintendente Stefania Argenti - anch’essa interessata agli interventi per tutelare la parte più antica della infrastruttura - che ha evidenziato la collaborazione con l’Autorità portuale e manifestando soddisfazione per il risultato ottenuto.

Per gli enti sono intervenuti anche Filippo Pietropaolo, vice presidente della giunta regionale (il governatore Roberto Occhiuto non ha potuto presenziare), il vicepresidente della Provincia di Crotone, Fabio Manica ed il sindaco pitagorico Vincenzo Voce; presenti infine diversi parlamentare ed esponenti istituzionali.

Quest’ultimo, in particolare, ha sottolineato la stretta sinergia messa in campo con l’ammiraglio Agostinelli per poter portare a termine i lavori di riqualificazione dell’area, definiti importanti per l’intera città.

E poi è toccato al padrone di casa, il presidente Andrea Agostinelli, intervenire mentre sullo sfondo si proiettavano le immagini delle opere realizzate in questi anni di gestione al porto crotonese.

“Ottocento metri bellissimi”

Lo stesso Agostinelli ha voluto ribadire come al termine di questi interventi ci siamo “800 metri bellissimi, di cerniera tra la città ed il suo porto, che rappresentano il mio ed il nostro orgoglio. Un risultato che aggiunge valore, che può produrre ricchezza con nuove iniziative commerciali o con la riqualificazione delle esistenti”.

Tra gli interventi prossimi ad essere realizzati il presidente dell’Autorità portuale ha elencato l’accosto della banchina crocieristica ed il completo rifacimento del muro paraonde del molo lanternino.

Inoltre, entro maggio sarà consegnata la banchina 17 del porto commerciale alla marineria da pesca locale mentre ieri è stato aperto anche il cantiere per i nuovi parcheggi in prossimità di Spiaggia delle forche, ed entro quest’anno la città riavrà rinnovata la storica stazione delle Ferrovie Calabro Lucane.

Gli altri interventi

Ha annunciato, anche, che l'Autorità farà un livellamento all’ingresso del porto, visto che il dragaggio completo comporterebbe una spesa non affrontabile, stanziando un milione di euro per consentire l’ingresso di navi da crociera sempre più grandi.

Altra comunicazione è stata quella dell’inserimento della funzione industriale, la cosiddetta logistica di banchina, nel nuovo Piano regolatore del porto di Crotone: “è un impegno che prendo pubblicamente e convintamente”, ha detto Agostinelli.

Ha citato anche l’ex area Sensi, per la quale è stato dato incarico allo studio genovese dell'architetto Femia di redigere un progetto, mettendo a bilancio 7 milioni di euro per assicurare la riqualificazione del lungomare, dal porto commerciale senza soluzione di continuità, fino alla Lega navale e alla piazzetta dedicata a Rino Gaetano. Ed è proprio a quest’ultimo che ha proposto di dedicare questa nuova passeggiata sul porto.

Ha, poi, ringraziato tutti i componenti dell’Autorità e le persone che, a vario titolo, hanno contribuito a raggiungere questo grande traguardo.

Gli interventi sono stati chiusi dal Prefetto di Crotone, Franca Ferraro, che ha voluto insieme a lei l’ammiraglio Agostinelli ringraziandolo per l’impegno profuso in questi anni.