Crotone: Comune decide le tariffe per l’utilizzo del Teatro Vincenzo Scaramuzza

Il nuovo Teatro Comunale “Vincenzo Scaramuzza” di Crotone entra nella piena funzionalità. Lo annuncia per l’amministrazione locale i vice sindaco Sandro Cretella, ricordando che dopo i concerti inaugurali di Sergio Cammariere e in attesa di ospitare, nell’ambito del cartellone natalizio “Natale al Centro” il prossimo 20 dicembre lo spettacolo internazionale “Michael the show in orchestra”, la Giunta ha approvato le tariffe ed il disciplinare d’uso per l’utilizzo della struttura.

Dopo aver stabilito, lo scorso mese di ottobre, con un proprio provvedimento, le linee guida per la gestione del Teatro, con il provvedimento di ieri si rende così esecutivo il percorso per garantirvi lo svolgimento, già dagli inizi del 2025, dei primi eventi, sia da parte dell’ente che di privati.

Come spiega ancora Cretella, “l’atto approvato, infatti, disciplina l’uso del Teatro Scaramuzza da parte di associazioni, persone fisiche, società, enti, fondazioni, cooperative e istituzioni della struttura e le relative tariffe per l’utilizzo. Sono previste riduzioni alle tariffe stesse, peraltro già contenute dal punto di vista economico, a favore di iniziative promosse da associazioni culturali, enti, fondazioni, cooperative che non abbiano finalità di lucro”.

I costì per “noleggiare” la struttura partono di 450 euro per una mezza giornata (dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 24) e arrivano ai 650 euro per una intera (dalle 8 alle 24), prevedendo una tariffa di 60 euro per ogni ora successiva a quelle previste.

I prezzi saranno però scontati della metà in caso di iniziative destinate ad essere fruite a titolo gratuito in maniera esclusiva; iniziative promosse e realizzate da enti, aziende ed istituzioni che il Comune di Crotone ha istituito o vi partecipa; iniziative promosse e realizzate da partiti e movimenti politici e organizzazioni sindacali; iniziative a carattere filantropico o promosse e realizzate esclusivamente da enti ed associazioni per fini benefici (nel caso in cui a tali iniziative corrisponda il pagamento di un biglietto d’ingresso anche solo in forma di offerta libera la concessione dellʹagevolazione dovrà essere oggetto di una specifica delibera della Giunta comunale); iniziative di carattere istituzionale realizzate da Regione, Provincia, Cciaa, istituzioni scolastiche pubbliche cittadine, Università calabresi e Crocia Rossa Italiana, Forze dellʹordine e Forze armate.

Al canone dʹuso vanno poi aggiunti degli ulteriori costi che l’ente definisce come spese fisse di esercizio di base e che per la tariffa dell’intera giornata sono di 450 euro, per la mezza giornata se di mattina di 250 euro e se di sera di 350.