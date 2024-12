Maltempo, in arrivo intensa perturbazione: allerta gialla in Calabria

La "tempesta dell'immacolata" sta per colpire tutta Italia, che verrà attraversata da nord a sud nell'arco della giornata di domani. Una perturbazione definita "intensa" dai metereologi, che avvertono della possibilità di forti piogge e nevicate anche a bassa quota, senza esclusione di venti gelidi e mareggiate sulle coste esposte.

Già a partire da questa sera sono attese intense piogge sulla Sardegna e su buona parte del nord, mentre nel corso della notte la densa nube raggiungerà anche il sud. Particolare attenzione in Emilia-Romagna, dove si attendono nevicate già a 200-300 metri, così come in parte della Liguria.

Motivi che hanno spinto la Protezione Civile a diramare un'allerta gialla in 12 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, sugli interi territori di Umbria, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, su alcuni settori di Sicilia e Sardegna.