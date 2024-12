Royal Team Lamezia, una doppietta di De Sarro regala la prima vittoria

Dopo un inizio di stagione difficile, la T&T Royal Lamezia conquista la sua prima vittoria nel campionato di Serie A di calcio a cinque femminile, battendo la Femminile Molfetta con un convincente 2-0. La partita, disputata nella nona giornata di campionato, rappresenta un importante passo in avanti per le biancoverdi, che fino a questo momento non avevano ancora trovato la via del successo e si trovavano a zero punti in classifica.

Il match inizia con un fase di studio tra le due squadre, durante la quale entrambe cercano di prendere le misure. Dopo i primi cinque minuti, la Royal Lamezia inizia a farsi vedere in avanti, con Oselame che sfiora il gol del vantaggio. Molfetta risponde con tentativi da parte di Cokito e Caballero, ma senza fortuna. Le biancoverdi continuano a spingere, ma il portiere Torma si dimostra attento e salva su un tiro di Zagar. Il primo tempo si conclude senza reti, con entrambe le squadre che mostrano buone trame di gioco ma non riescono a concretizzare.

Nella ripresa, il copione non cambia: entrambe le formazioni continuano a darsi battaglia e le occasioni non mancano. Oselame si distingue ancora per la sua difesa, neutralizzando le iniziative di Cokito ed Errico, mentre Foti prova a impensierire il portiere avversario, ma senza successo. L'equilibrio sembra destinato a perdurare fino alla fine, ma a quattro minuti dalla conclusione, De Sarro trova la chiave per sbloccare il risultato: ruba palla e supera Torma, portando la T&T Royal Lamezia in vantaggio.

Le biancorosse di Molfetta tentano di rispondere con il power play, ma la pressione non basta. A poco più di un minuto dalla fine, è ancora De Sarro a mettere il sigillo sulla vittoria, realizzando il secondo gol e chiudendo la partita sul 2-0.

Con questo successo, la T&T Royal Lamezia non solo conquista i primi tre punti in classifica ma dimostra anche di avere il potenziale per competere a livelli più alti, grazie a una enorme prestazione di Oselame (primo cleen sheet del campionato) e alla determinazione mostrata in campo da tutte le giocatrici. Un'ottima premessa per il prosieguo della stagione.