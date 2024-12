Cetraro, forti piogge causano frana: chiusa strada che collega al centro storico

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Le forti piogge che stanno interessando la fascia tirrenica della Calabria - interessata da una allerta arancione (LEGGI) - stanno provocando, purtroppo, i primi danni.

A quanto si apprende, nel comune di Cetraro si è verificata una frana che ha interessato una delle arterie di collegamento al centro storico cittadino.

L'acqua, caduta in abondanza, ha provocato infatti il distacco di alcuni grossi massi con la conseguente colata di fango su Via Marinella, al momento interdetta al transito fino al ripristino dei luoghi e della conseguente messa in sicurezza. Segnalate anche altre criticità come strade allagate ed impercorribili.

"C'è molta apprensione per le condizioni del ponte Ciciarello, invaso dall'acqua" spiega il primo cittadino Ermanno Cennamo, che richiama l'attenzione anche ai numerosi sottopassi ed al tratto di Statale 18. Sull'intera area sarebbe in corso anche una intensa mareggiata.