Crotone. A Tufolo e Bernabò parte la differenziata porta a porta: come funziona

Parte a Crotone la raccolta differenziata porta a porta nei popolosi quartieri di Tufolo e Bernabò. Con una ordinanza del Sindaco è stato infatti disciplinato l’avvio del servizio per le utenza sia domestiche che non domestiche a partire da domani, martedì 10 dicembre.

Il calendario dei conferimenti prevede il lunedì il multimateriale, il martedì l’organico, il mercoledì la carta e il cartoncino, il giovedì l’organico, il venerdì il secco residuo ed il sabato l’organico e il vetro

I rifiuti andranno depositati sul ciglio stradale vicino al portone, nei giorni e nei modi indicati dal calendario dalle otto della sera prima fino alle 2 del giorno di raccolta

La raccolta interesserà dunque le seguenti vie: Piazza Saffo; Via Saffo; Via Marciana; Via Nosside; Piazza Montessori; Via Teano; Via Teanore; Via Ipazia; Via G. da Fiore (dal civico 100 in poi); Via Vincenzo Bellini; Via Renato Guttuso; Via Giuseppe Benassai; Via Ruggero Leoncavallo; Via Giuseppe De Nittis; Via Andrea Cefaly; Via Umberto Boccioni; Via Wolfgang Amadeus Mozart; Via Domenico Scarlatti; Via Leonardo da Vinci; Via Leonardo Vinci; Via Nicola La Piccola; Via Mattia Preti; Piazza Ludwig van Beethoven