Acquisto con la carta rubata costa caro a due pregiudicati, rintracciati e arrestati

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Due persone, note alle forze dell’ordine per i loro precedenti penali, sono state arrestate dai carabinieri di Pellaro, nel reggino, con l’accusa di furto aggravato e di utilizzo illecito di strumenti di pagamento.

L’episodio contestato risale ai primi giorni di settembre. Secondo quando ricostruito dagli investigatori, approfittando di un momento di distrazione dell’autista di un corriere, che era in quel momento impegnato in una consegna in un negozio, i malviventi sarebbero entrato nel furgone, che era parcheggiato, portando via il borsello della vittima.

Il bottino conteneva numerosi effetti personali del corriere, tra cui il portafoglio con dentro una carta di credito. Non contenti del furto, i due si sarebbero poi precipitati in un negozio per tentare di fare acquisti con la carta trafugata.

La reazione della vittima, però, è stata immediata: accortasi del furto si è recata infatti alla Stazione dei Carabinieri di Pellaro per denunciare l’accaduto.

E proprio durante la verbalizzazione, un avviso sul cellulare gli ha segnalato un tentativo di utilizzo della carta, fornendogli l’esatta localizzazione del negozio in cui era stato effettuato il pagamento.

Grazie a questa tempestiva informazione, i militari si sono messi subito in moto, recuperando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza del luogo del furto e dell’attività commerciale segnalata.

I filmati hanno poi rivelato chiaramente la presenza dei due sospettati, che non hanno lasciato dubbi agli inquirenti sulle loro responsabilità. I due arrestati sono stati posti ai domiciliari.