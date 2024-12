Platì: nel casolare 4,5 chili di marijuana, munizioni nascoste nei dintorni

Ancora munizioni e droga scoperte nel reggino, in particolare nella Locride dove i carabinieri, insieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, hanno passato al setaccio le zone impervie del comune di Platì, scovando infatti circa quattro chili e mezzo di marijuana e cinquanta munizioni.

I militari si sono imbattuti in un casolare abbandonato ed è qui che, attentamente nascosti, hanno rinvenuto undici sacchi di plastica trasparente, perfettamente sigillati, contenenti lo stupefacente. Successivamente, nel corso dell’attività hanno anche trovato tra la folta vegetazione dei dintorni una busta contenente le munizioni.

Un altro importante risultato per i carabinieri di Locri e che si inserisce in un quadro più ampio di operazioni anti-droga condotte dall’Arma nella provincia reggina, in un contesto particolarmente difficile dove l’attività di controllo sul territorio rappresenta l’unica e la principale forma di prevenzione in grado di incidere direttamente sulla percezione di sicurezza dei cittadini.