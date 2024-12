Liste d’attesa, in arrivo piattaforma nazionale per conoscere le tempistiche

Otterrà il via libera domani, 18 dicembre, il decreto attuativo sulla piattaforma nazionale sulle liste d'attesa, che punta ad avviare già nel mese di febbraio un nuovo portale dove cittadini ed associazioni potranno conoscere i tempi di attesa per le prestazioni sanitarie. Una misura già approvata lo scorso mese di agosto, e che sarà sostanzialmente ratificata dopo un apposito incontro in conferenza Stato-Regioni.

All'interno del portale saranno misurate le prestazioni di tutta Italia, e sarà possibile sapere la "disponibilità di agende" sia nel servizio pubblico che in quello privato. In questo modo, il cittadino potrà conoscere i tempi della propria Asl e della propria Regione e sarà fornito un importante feedback per valutare criticità ed evidenziare problematiche.

La piattaforma sarà gestita da Agenas, e non sostituità i centri unici di prenotazione: non sarà infatti possibile prenotare le prestazioni ricercate, ma solo conoscere le tempistiche.