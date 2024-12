Voucher Caro Scuola: Regione eroga risorse per quasi 2600 domande

La Regione Calabria ha erogato le risorse relative alle 2.571 istanze ammissibili, a seguito dell’integrazione documentale, per un importo complessivo di poco più di un milione di euro, ed a breve sarà pubblicato l’Avviso per il Voucher caro scuola relativo all’anno scolastico 2023-2024.

A comunicarlo è l’assessore regionale all’Istruzione Maria Stefania Caracciolo, presentando gli ultimi sviluppi sull’attuazione del beneficio per l’anno scolastico 2022-2023, un’importante misura di sostegno al diritto allo studio che punta a ridurre le disuguaglianze sociali e contrastare la dispersione scolastica in Calabria, supportando le famiglie con un Isee non superiore a 15.748,78 euro.

“Ne consegue - spiega ancora l’assessore - che, ad oggi, per l’anno scolastico 2022-2023, sono stati erogati complessivamente euro 7.133.200 a beneficio di 15.406 studenti. Ricordo che, nel caso in cui sia stato percepito il voucher “Io studio” erogato dal Ministero dell’istruzione e del Merito, l’importo del voucher caro scuola regionale, pari a 500 euro, è stato liquidato a conguaglio di quanto già versato dal predetto Ministero. Inoltre, è stata nel contempo avviata l’attività istruttoria per le domande per le quali era stata prevista un’ulteriore apertura dei termini fino al 10 dicembre 2024”.

“Stiamo lavorando per garantire che nessuno studente, in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso, venga escluso da questo importante beneficio. Il nostro obiettivo è sostenere le famiglie in difficoltà e rafforzare il diritto allo studio in Calabria”, sottolinea infine Caracciolo.

A breve anche la pubblicazione dell’Avviso che consentirà di erogare il voucher caro scuola per l’anno 2023/2024. In considerazione dell’elevato numero di domande attese – presumibilmente oltre 20 mila – si sta provvedendo ad implementare le procedure di interoperabilità con Piattaforme come Inps, Sidi, PagoPA allo scopo di accelerare gli adempimenti istruttori e pervenire in tempi rapidi all’erogazione dell’importante risorsa economica.