Lamezia Terme. Al Civico torna Trame People, la festa annuale dei volontari

Torna Trame people, la festa annuale dei volontari e delle volontarie di Trame. Festival dei libri sulle mafie, domenica 22 dicembre a partire dalle 17.30, al centro culturale Civico Trame.

Dopo la riuscita esperienza dello scorso anno che ha dato il via ad una nuova tradizione fatta di energia e bellezza, e per celebrare la forza di una comunità unica composta da giovani straordinari, l’incontro sarà dedicato a tutti coloro che, con passione e impegno, hanno contribuito a rendere il festival un simbolo di resistenza e cambiamento, trasformando le strade di Lamezia Terme in spazi di partecipazione.

Trame People sarà l’occasione per ritrovarsi, rivivere i momenti più significativi, divertirsi e condividere visioni per il futuro, rafforzando i legami che rendono unica questa comunità. Non è necessario essere stati presenti a tutte le edizioni del Festival: ciò che conta è il desiderio di esserci, ancora una volta, insieme.

Il dress code richiesto è, ovviamente, la propria maglietta “tramata” preferita, simbolo di appartenenza e identità. L’invito è esteso a tutti gli amici del Festival e della Fondazione Trame.