Visite e occhiali gratis per i meno abbienti, a Cosenza parte il servizio di oculistica sociale

Sarà attivo da domani, nel Poliambulatorio di Via Popilia, a Cosenza, un nuovo servizio di oculistica sociale. Si tratta di un progetto che nasce dalla collaborazione tra la Asp bruzia e l’Inmp, l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà, ente pubblico del Servizio Sanitario Nazionale vigilato dal Ministero della Salute, nell’ambito dell’accordo di collaborazione che lo stesso istituto ha sottoscritto con la Regione Calabria, volto al contrasto delle disuguaglianze di salute sul territorio.

Attrezzature per l’ammodernamento dell’ambulatorio oculistico di Via Popilia e fornitura di occhiali con lenti correttive: questa la dotazione messa in campo da Inmp a favore della azienda sanitaria di Cosenza. L’Istituto ha anche realizzato attività di formazione rivolta al personale sanitario e socio-sanitario della Asp, anche al fine di condividere il modello di valutazione clinica e socio-economica che sta alla base dell’erogazione degli occhiali.

I cittadini potranno accedere con le consuete modalità alla visita oculistica e le persone in condizione di fragilità socio-economica, rientranti nel target del progetto, potranno ricevere gratuitamente occhiali da vista.

“L’ambulatorio Sociale di oculistica, rappresenta una risposta concreta al problema delle disuguaglianze nella salute visiva, contribuendo a migliorare la qualità di vita delle persone altrimenti escluse dall’assistenza sanitaria. Il tutto pienamente in linea con una- vision alta- di questa Asp che deve garantire equità e diritto alla salute per tutti, a maggior ragione per le popolazioni vulnerabili quali migranti e persone in condizioni di povertà”, spiega il Direttore Generale della Asp Antonio Graziano.

“L’avvio di un progetto dedicato alle fasce più fragili della popolazione, che dà ulteriore concretezza all’accordo firmato con la Regione Calabria a luglio del 2023, rappresenta motivo di grande orgoglio e soddisfazione” ribadisce Cristiano Camponi, Direttore Generale dell’Inp che conclude: “È il modo attraverso il quale l’INMP, al fianco del Ministero della Salute, delle Regioni e delle Aziende sanitarie, attua interventi che mirano all’equità nell’accesso alle cure”.