Maltempo, forti venti in arrivo: allerta gialla su parte della Calabria

Una nuova ondata di maltempo sta per colpire la Calabria e, più in generale, l'Italia. È atteso infatti per questa notte l'arrivo di una bolla di bassa pressione che attraverserà l'intera penisola, provocando forti venti ed un generale abbassamento delle temperature.

La Protezione Civile infatti stima che già da questa notte si potrebbero verificare forti venti di burrasca su Sardegna, Sicilia, Calabria e Basilicata, con conseguenti mareggiate sulle coste esposte. Attesi forti venti anche nel resto del Paese, con nevicate già a partire dai 600-800 metri e possibili piogge anche di forte intensità.

Motivi che hanno spinto a diramare una allerta gialla sull'intero territorio di Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, su gran parte di Emilia-Romagna, Lazio e Campania, e su alcuni settori di Basilicata, Calabria e Sicilia. Nel caso della nostra regione, ad essere interessata sarà la costa tirrenica.