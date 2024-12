Pallanuoto, l’Arvalia Lamezia conquista il terzo posto al Trofeo Anassilao

Oltre cento gli atleti domenica scorsa hanno partecipato alla prima parte del 3° Trofeo Anassilao, manifestazione multidisciplinare, quella andata in scena al Parco Caserta Sport Village di Reggio Calabria, che si è rivelata una vera attrattiva per sportivi e appassionati.

Immancabili gli atleti del settore pallanuoto della Arvalia Lamezia, insieme all’Italica Reggio, Ossidiana Messina, Unime Messina e Rari Nantes Crotone.

La prima sfida ha visto prevalere i padroni di casa sull’Arvalia per 12-3. Inizio brillante nel secondo match per i ragazzi di mister Enzo Mirante contro i crotonesi: una partita equilibrata in cui ad avere la meglio però è stato qualche errore di troppo da parte della squadra lametina (7-5).

Il terzo confronto della società della Piana è avvenuto nel pomeriggio, contro l’Unime Messina: una sfida avvincente, che ha visto prevalere i calabresi sui siculi per 9-5. Si è concluso, invece, 10-5 per l’Ossidiana Messina lo scontro conclusivo con l’Arvalia, con quest’ultima che è riuscita a conquistare il terzo posto della manifestazione dopo una giornata avvincente e fortemente costruttiva per i ragazzi di coach Mirante

“Ho visto un bel gioco dei miei atleti sicuramente c’è qualche cosa da sistemare, devono essere rivisti alcuni errori sotto porta. Disattenzione e ingenuità non devono essere più permesse, anche perché il Campionato Interregionale è alle porte e ci dovremo misurare con molteplici squadre pugliesi, lucane e calabresi”, ha commentato il tecnico lametino.

Il plauso dell'allenatore e di tutta la società va a Giuseppe Mazzarella, Felice Baratta, Raffaele Bianchi, Vincenzo Gallo, Battista Bongiovanni, Angelo Labonia, Gianfranco Rettura, Mirko Perri, Matteo Federico, Battista Chirico, Agostino Viola, Gabriele Bernardini, Giuseppe Graziano, Michelangelo Trunzo e Antonio Torcasio.