Arvalia Nuoto, le parole di mister Mirante: “Gettiamo le basi giuste per il futuro”

La categoria Esordienti della Arvalia Nuoto Lamezia torna a casa, dopo la nuova trasferta pugliese, con un successo e una sconfitta. Impegnata ieri, domenica 23 marzo, nella piscina San Paolo di Bari, la compagine guidata da mister Enzo Mirante ha incontrato nel primo match la formazione Otrè Noci, riuscendo a prevalere per 12-6, mentre meno bene è andata la sfida contro la fortissima CUS Bari. Nella partita contro la capolista, infatti, non c’è stato nulla da fare per i piccoli atleti della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme, che hanno visto refertare la vittoria a favore della prima per 21-2.

«Troppa la differenza tecnica e tattica tra le due squadre – ha spiegato il responsabile della pallanuoto della società lametina – ma questo non ci fa scoraggiare, anzi! L’impegno che impiegano i nostri ragazzi durante gli allenamenti e la crescita che riesco a constatare di partita in partita è per me una conferma: mi fa capire che affidare questa categoria ai mister Pierluigi De Fazio e Simone Lucchino è stata la scelta giusta. Insieme stanno svolgendo un grande lavoro che sta gettando le giuste basi per il futuro del nostro grande progetto».

I protagonisti di questa domenica sono stati Mirko Astorino, Giuseppe Graziano, Aldo Roselli, Pasquale Chirumbolo, Matteo Villella, Vito Alemanni, Fiore Palermo, Mattia Chirumbolo, Nicolò Ceraudo, Mattia Ceraudo, Antonio Trapuzzano, Andrea Chirico, Gabriele Bernardini e Flavio Scerbo.