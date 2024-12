Colpo di coda del maltempo: attesi ancora venti freddi e mareggiate

Non accenna a placarsi l'ondata di maltempo oramai agli sgoccioli, che continuerà a far soffiare forti venti gelidi lungo tutta la penisola. Nonostante la perturbazione sia oramai al capolinea, prossima a lasciare il nostro paese per dirigersi verso est, ecco che un vero e proprio "colpo di coda" porterà ancora maltempo diffuso da nord a sud.

La Protezione Civile nazionale ha diramato un'ulteriore allerta gialla su tre regioni (Emilia-Romagna, Calabria e Basilicata), dove sono previsti rischi idro-geologici a causa di possibili forti temporali che potrebbero abbattersi già nel corso della notte. Attesi, inoltre, forti venti di burrasca che spireranno lungo tutta Italia, con conseguente abbassamento delle temperature e mareggiate lungo le coste esposte.