Maltempo in Calabria, estesa anche a domani l’allerta gialla per piogge e venti

Estesa anche a domani, domenica 23 dicembre, l'allerta gialla per pioggia e venti su tutta la Calabria. Il dipartimento nazionale di Protezione Civile infatti ha diramato un nuovo bollettino che prevede piogge sparse (anche di forte intensità) e nuovi venti gelidi, che provocheranno un ulteriore abbassamento della temperatura.

Già dalla serata di oggi, 22 dicembre, di potrebbero verificare i primi peggioramenti su tutto il centro-sud, in particolare tra Campania, Puglia e Basilicata, per poi coinvolgere anche la Calabria e parte della Sicilia. Particolarmente interessate le coste tirreniche, sulle quali si abbatteranno anche forti mareggiate a livello locale.

Oltre a vento e pioggia, attesa anche neve già a partire dai 900 metri, con possibili imbiancamenti anche attorno ai 600/700 metri in alcune località. Movito per cui è stata diffusa l'allerta gialla per Calabria, Campania, Molise, buona parte della Sicilia, parte della Basilicata e settori di Abruzzo, Puglia e Marche.