Crotone. Natale contro spaccio e immigrazione, un arresto e dieci espulsioni

Attività intensa durante la scorsa vigilia di Natale per gli uomini della Polizia di Crotone che il 23 dicembre scorso hanno denunciato un uomo ed espulso una decina di stranieri irregolari sul territorio italiano.

Quanto al primo caso, si tratta di un soggetto romano, G.F. le sue iniziali, già gravato da numerosi precedenti, che è stato trovato in possesso di circa 33 grammi di hashish suddivisi in dosi già pronte per la vendita nel centro del capoluogo.

Gli agenti, ispezionando alcuni posti di “interesse investigativo”, sono entrati nella casa in cui l’uomo era sottoposto ai domiciliari, quando sono stati attratti da un forte odore, chiaramente di stupefacente.

Hanno così deciso di effettuare una minuziosa perquisizione personale e domiciliare che ha sportato al ritrovamento di sette dosi di hashish, avvolte in un involucro di cellophane trasparente e riposte in un barattolo in metallo posto sul tavolo della camera da pranzo. Da qui la denuncia in stato di libertà per la detenzione di droga ai fini di spaccio.

In un altro contesto, invece, i poliziotti hanno segnalato al Prefetto quattro crotonesi trovati in possesso di una modica quantità di stupefacente per uso personale.

Tracciando un bilancio della settimana di Natale, durante i servizi sul territorio, sono state controllate ben 1420 persone e 790 autoveicoli, elevando diciassette contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada. Controllate anche cinquanta persone sottoposte alla limitazione della libertà personale.

Gli agenti, diretti dal Questore di Crotone Renato Panvino, hanno infine prosegue la loro attività di contrasto all'immigrazione irregolare e alla permanenza illecita sul territorio nazionale.

Solo negli ultimi giorni, così, l’Ufficio Immigrazione ha proceduto ad espellere dall’Italia dieci extracomunitari irregolari: uno di questi, albanese, è stato accompagnato alla frontiera e rimpatriato; due, invece, sono stati portati presso il Cpr in attesa di essere, anch’essi, rimpatriati.