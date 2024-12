Impianti sciistici aperti a Lorica: al via da oggi la stagione invernale

Prende ufficialmente il via da oggi, giovedì 26 dicembre, la stagione invernale presso il Comprensorio Sciistico di Lorica, gestito da Ferrovie della Calabria.

Lo annunciano l’Amministratore Unico di FdC, Ernesto Ferraro e il Direttore di Esercizio Santo Marazzita, facendo sapere che per l’occasione verranno inizialmente aperte la seggiovia Cavaliere e la pista Cavaliere, pronte per accogliere tutti gli appassionati degli sport invernali.

La stessa l’azienda comunica poi che la precipitazione in corso sulle montagne sta complicando i lavori di preparazione sulla Pista di Rientro, sulla Pista Valle dell’Inferno 1 e sulla Pista Valle dell’Inferno 2.

Gli operatori del comprensorio sono al lavoro senza sosta per garantire piste sicure ed efficienti, così da permettere a tutti gli amanti della montagna di godere il prima possibile dell’intero comprensorio sciistico.

Ferraro ha voluto ringraziare il presidente della Regione Roberto Occhiuto e l’Assessore Gianluca Gallo “per l’impegno sempre costante e per l’attenzione che pongono per il rilancio degli sport invernali”, ma anche tutte le maestranze impegnate sugli impianti per l’impegno profuso.