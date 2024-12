Domenica l’apertura diocesana del Giubileo nella Basilica Cattedrale di Reggio

L'Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova annuncia l'apertura diocesana del Giubileo, che si terrà domenica 29 dicembre a partire dalle ore 16.30.

La celebrazione inaugurale sarà presieduta dall'arcivescovo metropolita, monsignor Fortunato Morrone, che in un recente messaggio rivolto alla comunità, ha così sottolineato l'importanza del percorso giubilare fondato sul tema della Speranza: "Il nostro cammino è segnato dalla speranza... Chi di speranza vive risorge ogni giorno. Questo è il nostro annuncio: noi cristiani non parliamo di una speranza qualsiasi, ma di una persona: Gesù".

L'apertura inizierà con il raduno di tutti i fedeli presso la Piazza della Chiesa Parrocchiale di Sant’Agostino: qui alle ore 16.30 partirà il pellegrinaggio verso la Cattedrale.

La processione, che vedrà la partecipazione del clero diocesano, dei religiosi e dei fedeli, simboleggerà il cammino del Popolo di Dio verso la misericordia del Padre.

Il Giubileo rappresenta un'opportunità unica per riscoprire la misericordia di Dio e rafforzare i legami di fraternità all'interno della Chiesa locale.

Durante l'anno giubilare, l'Arcidiocesi promuoverà un ricco calendario di eventi liturgici, culturali e caritativi, coinvolgendo tutte le realtà ecclesiali e sociali del territorio.

Il momento culminante del calendario diocesano del Giubileo sarà il Pellegrinaggio Giubilare Diocesano a Roma, previsto dal 14 al 16 marzo 2025. Tale pellegrinaggio offrirà ai fedeli l'opportunità di vivere un'esperienza di arricchimento interiore, in comunione con la Chiesa universale.

"Il Giubileo - sottolinea l'Arcivescovo Morrone - è un tempo straordinario di grazia e di riconciliazione. È un'opportunità per riscoprire la bellezza della nostra fede e per sperimentare la misericordia di Dio. In questo Anno Santo siamo tutti chiamati a essere “pellegrini di speranza”, come ci ricorda Papa Francesco".

Durante l'Anno Santo, la Cattedrale e altri luoghi significativi della diocesi diventeranno meta di pellegrinaggio per ricordare a ognuno che quella dell’homo viator è la condizione più vera di ogni uomo che vuole riscoprire il suo vero volto nella giustizia e nella carità.

L’Arcivescovo ha designato come luoghi di pellegrinaggio per ottenere l’indulgenza plenaria le seguenti chiese: la Cattedrale Maria Santissima Assunta in Reggio Calabria; la Concattedrale Maria Santissima dell’Isodia in Bova; il Santuario Maria Santissima Madre della Consolazione a Reggio Calabria; il Santuario del Volto Santo a Reggio Calabria; il Santuario di Sant’Antonio di Padova a Reggio Calabria; la Chiesa Abbaziale Santa Maria e XII Apostoli a Bagnara Calabra; il Santuario Santa Maria della Grazia a Gallico Superiore e il Santuario Maria Santissima di Porto Salvo a Melito Porto Salvo.

Questi luoghi rappresentano punti di riferimento spirituale dove i fedeli potranno vivere intensamente l’esperienza del pellegrinaggio e ottenere l’Indulgenza Giubilare alle condizioni stabilite dalla Penitenzieria Apostolica.