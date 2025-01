Giubileo: il cardinale Zuppi (Cei) in Calabria, parlerà di giustizia sociale e misericordia

Il cardinale Matteo Zuppi

La comunità diocesana di Reggio Calabria-Bova si prepara a vivere un incontro di grande rilevanza spirituale e culturale nell’ambito degli eventi giubilari diocesani.

Dopo la solenne apertura del Giubileo, avvenuta lo scorso 29 dicembre con una celebrazione partecipata da più di 4mila persone, l’Arcidiocesi prosegue dunque il cammino spirituale e formativo con un appuntamento di particolare significato.

Il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, sarà infatti ospite dell'Arcidiocesi per un incontro di riflessione, dialogo e spiritualità.

Il 17 gennaio, alle 18, nella Basilica Cattedrale del capoluogo, Zuppi terrà dunque una prolusione sul tema della “Giustizia sociale e misericordia: testimoniare la speranza nelle sfide del nostro tempo”.

Un momento che intende offrire alla comunità un'opportunità unica di ascolto e confronto su questioni fondamentali per la vita della Chiesa e della società, come la solidarietà, l’attenzione agli ultimi e la costruzione di una cultura della pace.

“Con questo Anno Santo il Papa ci ha proposto un cammino di grazia, rinnovamento e conversione. È un tempo favorevole per riscoprire la bellezza della fede e per tradurla in azioni concrete di giustizia, comunione e carità. La presenza del cardinale Zuppi offrirà alla comunità un'occasione di riflessione su come la testimonianza cristiana possa farsi speranza concreta per il mondo di oggi”, ha affermato l’arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova, Mons. Fortunato Morrone, nel sottolineare l'importanza dell’incontro.

Durante la visita, il Cardinale Zuppi inaugurerà anche l’Anno Accademico dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Mons. Vincenzo Zoccali”. Anche questo ulteriore momento darà uno slancio per la formazione teologica e pastorale di sacerdoti, religiosi e laici, chiamati ad essere guide competenti e appassionate delle loro comunità.

L’incontro con Zuppi rappresenta, quindi, un’occasione preziosa per approfondire le tematiche giubilari e per rinnovare l’impegno di ciascun fedele nella costruzione di una comunità più giusta, fraterna e solidale.

La Diocesi invita a partecipare tutti i fedeli, le famiglie, come anche i gruppi parrocchiali, le associazioni ecclesiali e tutti coloro che desiderino condividere questo momento di ascolto e approfondimento.