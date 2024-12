Catanzaro Lido. Non si ferma all’alt, tre poliziotti feriti ad un posto di controllo

Tre agenti della squadra volante della Questura locale sono stati aggrediti a Catanzaro Lido. Il fatto è avvenuto nella notte scorsa quando i poliziotti erano di pattuglia nel quartiere marinaro ed un uomo, di etnia rom, non si è fermato ad un posto di controllo finendo per ferirli.

L’accaduto è stato denunciato da Rocco Morelli, Segretario Generale Provinciale del Sindacato Fsp Polizia di Stato del capoluogo di regione: “ancora una volta - sbotta il dirigente sindacale - sono i poliziotti della … volante a subire le conseguenze dell’arroganza, della prepotenza e della delinquenza di coloro che non conoscono le regole del vivere civile nella nostra città”.

Morelli evidenzia come quest’ultimo episodio si aggiunga “a numerosi altri verificatisi nel corso dell’anno, con protagonisti soggetti che, ignari delle regole, tentano di imporre la loro legge”.

Per questo, secondo il dirigente dell’Fsp, è ora il momento che la comunità intera “si schieri apertamente dalla nostra parte. Non è più accettabile che queste persone tengano in ostaggio interi quartieri, mentre a farne le spese sono sempre e solo i colleghi che operano sul campo, senza sosta, anche nei giorni festivi”.

Morelli ha voluto così esprimere la solidarietà ai colleghi feriti ma nel contempo si augura e si aspetta “azioni concrete a sostegno della città e di tutte le forze dell'ordine impegnate nel controllo del territorio”.

“Auspichiamo – conclude il Segretario Generale del Sindacato di Polizia - che la città inizi il Capodanno con un applauso pubblico di ringraziamento alle Forze di Polizia. Rivolgiamo questo invito al Sindaco, agli organizzatori delle manifestazioni in piazza e alle famiglie catanzaresi. I colleghi feriti saranno presenti il prossimo 6 gennaio alla Befana del Poliziotto, per ricevere i ringraziamenti da tutta la nostra comunità sindacale”.