Perseguitano e aggrediscono vicino di casa: tre arresti a Catanzaro Lido

Tre uomini sono stati arrestati dagli agenti del commissariato di Catanzaro Lido su richiesta della Procura, in quanto gravemente indiziati di aver compiuto atti persecutori e lesioni aggravate a danno di un vicino di casa.

A finire in manette parte di un nucleo familiare (padre e figli) a seguito di un'aggressione avvenuta il 2 maggio scorso.

In quella circostanza, i tre, al culmine dell'ennesima lite con i vicini di casa, avrebbero aggredito fisicamente un altro soggetto, ferendolo e rendendo necessario l'intervento del personale sanitario. La vittima avrebbe riportato diverse lesioni ed una prognosi di 30 giorni.

Lo stesso ha comunque denunciato gli aggressori, spiegando che questi avrebbero posto in essere una serie di azioni prepotenti e violente da diverso tempo, al punto da spingerlo a modificare le proprie abitudini per paura. Circostanza che ha dunque fatto scattare gli arresti, commutati in domiciliari fino al termine delle indagini preliminari.