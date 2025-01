Roccella, danneggiati la notte di capodanno i mezzi della Jonica Multiservizi

"La comunità di Roccella non merita tutto questo e che possiede gli anticorpi per contrastare questi gesti violenti e distruttivi diretti, in questo caso, contro beni pubblici. Non conosciamo gli autori dei danneggiamenti avvenuti la notte di capodanno presso il Centro comunale di raccolta di Roccella Jonica, dove sono stati dati alle fiamme due mezzi per la raccolta dei rifiuti e danneggiate altre macchine di servizio in uso alla ‘Jonica multiservizi’, così come non conosciamo i motivi che hanno spinto i delinquenti a compiere tali azioni. Saranno gli inquirenti con il loro lavoro a dare le risposte necessarie".

Così il consigliere metropolitano reggino, Salvatore Fuda, delegato all’Ambiente, in una nota diffusa da Palazzo Alvaro, che aggiunge: "Alcune cose però le sappiamo. Sappiamo che il Comune di Roccella Jonica rappresenta un modello di buone pratiche in tema di gestione pubblica del servizio di raccolta dei rifiuti per tutta la Città metropolitana di Reggio Calabria, per la Calabria e non solo. Sappiamo che l’Amministrazione del Sindaco Vittorio Zito in questi anni ha difeso e implementato questo modello, consolidandolo e migliorandolo in termini di risultati e organizzazione. Sappiamo che l’Amministrazione del Sindaco Zito assume scelte politiche e amministrative fondate su principi di trasparenza e legalità sempre votate al soddisfacimento dell’interesse pubblico".

"Sappiamo che questi atti non intimidiranno il sindaco Zito e la sua Amministrazione, che continuerà a lavorare con serietà e determinazione nell’interesse dei cittadini. E infine sappiamo anche che la comunità di Roccella non merita tutto questo e che possiede gli anticorpi per contrastare questi gesti violenti e distruttivi diretti, in questo caso, contro beni pubblici" afferma in conclusione. "Pertanto, voglio esprimere la mia vicinanza e la mia solidarietà a tutta la comunità di Roccella Ionica, al suo sindaco Vittorio Zito e alla sua Amministrazione, consapevole del turbamento che fatti del genere provocano nell’animo degli amministratori e dei cittadini".

FALCOMATA': "SI FACCIA PIENA LUCE SULL'ACCADUTO"

"A nome del Consiglio e dell’intera comunità metropolitana esprimo vicinanza e solidarietà alla Città di Roccella Jonica e al suo sindaco, Vittorio Zito, per l’atto intimidatorio subito nella notte di Capodanno, con il danneggiamento di alcuni mezzi della società di raccolta rifiuti Jonica multiservizi. Un atto spregevole sul quale auspichiamo che si faccia piena luce. L’attività amministrativa del Comune di Roccella Jonica, rappresenta uno degli esempi maggiormente positivi del nostro territorio, sul piano culturale, sociale, turistico ed erogazione dei servizi. Siamo convinti che l’azione politica che guida la Comunità di Roccella Jonica non si fermerà, anche perché avrà sempre al suo fianco una grande comunità, sana ed operosa che non si farà intimidire".