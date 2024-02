Palmi, ignoti distruggono autovelox: indagini in corso

È stato dato alle fiamme l'autovelox distrutto dai ignoti nei giorni scorsi a Palmi, precisamente in un tratto di strada della Statale 18 in località San Filippo. Un dispositivo installato appena qualche mese fa, nell'ottobre del 2023, che avrebbe dovuto far rispettare il limite di velocità di 50 chilometri orari in quel tratto di strada che collega il centro abitato con Gioia Tauro.

A qualcuno però deve aver dato fastidio, e - forse emule delle recenti vicende di Fleximen - ha deciso di distruggere l'autovelox. Così nella notte tra domenica e lunedì il dispositivo è stato dato alle fiamme in modo irreparabile. Si indaga ora per cercare di individuare eventuali responsabili.



"L'incendio non fermerà il progetto già annunciato sulla sicurezza stradale, con importanti interventi sulla viabilità, sulla segnaletica e sull'asfalto, oltre all'installazione di altri due autovelox su punti critici nei quali pedoni o automobilisti hanno perso la vita" ha ribadito il sindaco Giuseppe Ranuccio, che si è detto rammaricato per il gesto "brutale ed incivile".