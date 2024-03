Crivellato di proiettili l’autovelox tra Palmi e Gioia: era stato incendiato un mese fa

Altro che Fleximan, in Calabria si riscopre l'antico fascino del "tiro a segno" contro gli autovelox, pratica dismessa da tempo ma che è tornata in auge tra Palmi e Gioia Tauro, dove questa notte ignoti hanno crivellato di colpi un impianto installato lungo la Statale 18.

Si tratta infatti dell'apparecchio già dato alle fiamme ad inizio febbraio (LEGGI), e sostituito solo pochi giorni fa. Giusto il tempo di riattivarlo e rimetterlo in servizio ed ecco che, nottetempo, è stato raggiunto da almeno 8 colpi di arma da fuoco.

Al momento non è ancora chiaro se l'apparecchio funzioni o meno, mentre sono in corso i rilievi del caso al fine di avviare le dovute indagini. L'autovelox infatti - installato in Contrada San Filippo - è al centro di aspre polemiche per le migliaia di contravvenzioni che produce, trovandosi in un rettilineo con il limite di velocità a 50 chilometri orari.