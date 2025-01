Freddato fuori casa a colpi di pistola, 50enne assassinato a Bovalino

Un uomo di cinquant’anni, Giancarlo Polifroni, è caduto vittima di un agguato a colpi d’arma da fuoco messo in atto da alcune persone che lo hanno freddato davanti alla sua abitazione, dover era al momento sottoposto ai domiciliari, dopo aver trascorso un periodo di reclusione in carcere.

Secondo quanto appreso finora, il killer o i killer evidentemente ancora non identificati, nel tardo pomeriggio di oggi, gli avrebbero sparato da una distanza ravvicinata con una pistola, i cui proiettili lo hanno attinto in diverse parti del corpo, dopo averlo invitato ad uscire di casa, in località Ficarelle di Bovalino, nel reggino.

Sull’accaduto stanno indagano i carabinieri della Compagnia di Locri, che stanno cercando di appurare se la vittima conoscesse i propri assassini, dato che sembrerebbe uscito tranquillamente dall’abitazione per incontrarli senza sospettare delle conseguenze mortali.

Una delle ipotesi al momento al vaglio degli inquirenti, è che il delitto possa inquadrarsi in una vendetta maturata negli ambienti dei trafficanti di droga. Polifroni avrebbe avuto difatti dei precedenti proprio per stupefacenti.