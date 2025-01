A Cosenza l’assemblea generale di Fillea Cgil Calabria

Si è tenuta ieri mattina l’assemblea generale della Fillea Cgil Calabria. Un incontro cruciale nel quale il segretario generale, Simone Celebre, con la sua ampia, qualificata e dettagliata relazione ha sollevato questioni di vitale importanza riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro, le condizioni dell’intero settore delle costruzioni, il prossimo rinnovo contrattuale del settore edile, le infrastrutture.

La riunione, svoltasi presso la sede della Cgil di Cosenza, ha visto la partecipazione, tra gli altri, del segretario organizzativo della Fillea nazionale, Maurizio Maurizzi, della segretaria confederale della Cgil Calabria, Caterina Vaiti, e della responsabile dell’amministrazione della Cgil Calabria, Paola Amore, che ha esposto il bilancio preventivo della Fillea Cgil Calabria per il 2025. Il segretario generale della Fillea Cgil Calabria, analizzando il drammatico tema dei morti sui luoghi di lavoro, ha fortemente criticato l’introduzione della “patente a crediti”, definendola “una risposta mediatica alle stragi a cui abbiamo assistito nell’anno appena concluso, ma di fatto inadeguata per garantire la sicurezza in cantieri ad alto rischio".

“Questo provvedimento non salverà nessuna vita. È necessario un approccio più robusto e condiviso con le associazioni datoriali per qualificare le imprese e migliorare le condizioni di lavoro”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di istituire l’omicidio colposo in ambito lavorativo e una Procura Nazionale per i reati legati alla salute e sicurezza sul lavoro. Simone Celebre ha evidenziato che strumenti di questo tipo potrebbero ridurre significativamente i tempi dei procedimenti e garantire una maggiore giustizia per le vittime di incidenti sul lavoro. L’assemblea si è aperta con l'approvazione del bilancio di previsione e la relazione del segretario generale.

Celebre, nella sua relazione ha fortemente criticato la recente legge di bilancio del governo Meloni definendola “una pessima legge di Bilancio, priva di visione, miope, frammentata. Una manovra che non dà nessuna risposta ai problemi del Paese, scollegata dalla realtà” e ha messo in risalto la necessità di un rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) edile capace di rispondere adeguatamente ai bisogni del settore e dei lavoratori.

“Un rinnovo di contratto che dovrà difendere e migliorare gli ottimi risultati raggiunti negli ultimi anni, ma soprattutto - ha tenuto a sottolineare Simone Celebre - dovrà favorire la crescita professionale, rafforzare la sicurezza sui luoghi di lavoro e migliorare le condizioni di vita dei lavoratori. Si è parlato anche di infrastruttura con particolare attenzione all’alta velocità, un tema molto dibattuto in questi giorni nella nostra regione, l'Alta Velocità in Calabria per noi della Fillea CGIL Calabria non è solo una questione di trasporti, ma una necessità strategica per garantire uno sviluppo economico equo e sostenibile della nostra terra. Bisogna lottare, e noi siamo pronti, affinché questa infrastruttura diventi una realtà per la Calabria, e non un'eterna chimera".

Infine, Celebre ha comunicato all’assemblea che anche quest’anno verranno consegnate delle borse di studio agli studenti di alcuni istituti scolastici di Acri, Cotronei, Roccabernarda e Trebisacce, finalizzate a sensibilizzare i giovani sulla sicurezza nei posti di lavoro. Sulla relazione del segretario generale della Fillea Cgil Calabria, poi, si è sviluppato un ampio e qualificato dibattito che ha visto intervenire gran parte dei presenti. Le conclusioni sono state fatte dal segretario nazionale Maurizio Maurizzi che, dopo aver ringraziato tutti gli intervenuti, ha fatto una disamina generale del momento che sta attraversando il nostro paese.