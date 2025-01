Taureana di Palmi. Dopo 13 anni la ‘Novella delle Eolie’ sparirà, avviata la demolizione

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Si è finalmente conclusa una lunga e complessa vicenda che ha avuto inizio ben tredici anni fa quando il caicco Novella delle Eolie, un’imbarcazione da diporto in legno da 50 tonnellate di stazza, 23 metri di lunghezza e 6 di larghezza, venne posizionata abusivamente su un’area demaniale marittima, in località Taureana di Palmi, in prossimità dello stabilimento balneare Sunset: qui è poi rimasta fino ad oggi, esposta quotidianamente alle intemperie e fino a ridursi un vero e proprio relitto.

La Capitaneria di Porto di Gioia Tauro e la delegazione di spiaggia di Palmi, insieme alla polizia locale, hanno negli anni lavorato incessantemente per risolvere il problema. Innumerevoli, nel tempo, sono stati i sopralluoghi, le denunce e i tentativi di ottenere uno spostamento volontario del relitto da parte dei responsabili dell’occupazione, ma ogni tentativo si è rivelato vano a causa dell’inerzia di questi ultimi.

Dopo tanto tribolare, però, la parola fine su questa vicenda si sta scrivendo oggi: sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi, diretta dal Procuratore Emanuele Crescenti, la Capitaneria, diretta invece dal Capitano di Fregata Martino Rendina, e la delegazione locale retta dal Luogotenente Altomonte, in stretta sinergia con la Polizia Locale e con l’amministrazione comunale, sono riusciti ad avviare il procedimento di demolizione d’ufficio in base sia al Codice della Navigazione che al testo unico degli Enti Locali.

Il tutto è arrivato a conclusione, poi, con l’emanazione da parte del Sindaco di Palmi di un provvedimento contingibile e urgente, che, decorsi i termini di legge, è quindi divenuto esecutivo.

L’ente ha così affidato i lavori di demolizione ad una ditta specializzata nel settore e ne ha anticipato i fondi necessari, con l’impegno di recuperare poi le somme dai responsabili.

“Questo procedimento complesso, articolato e coraggioso - ha dichiarato il Comandante Rendina - è il frutto della tenacia del Dott. Dottor Vincenzo Lanni della Procura di Palmi, che ha coordinato le indagini e che ha dato un decisivo impulso alle operazioni di demolizione alle quali, nella mattinata odierna, ha voluto presenziare. Il coordinamento delle indagini da parte della Procura e la proficua sinergia tra la Capitaneria di porto di Gioia Tauro, la Polizia Locale di Palmi, diretta dal Comandante Francesco Managò e il Comune di Palmi ha rappresentato la vera chiave di volta. Senza questo impegno collegiale, il caicco sarebbe rimasto sul suolo pubblico continuando a rappresentare un grave pericolo per la pubblica incolumità e salubrità”.

“Con la demolizione della Novella delle Eolie – ha concluso Rendina - si chiude finalmente una triste pagina di abbandono e incuria e si restituisce alla comunità un’area pulita e sicura. Con questo intervento non solo si migliora l’aspetto del nostro litorale e si garantisce una maggiore sicurezza per i cittadini e i turisti che frequentano la zona, ma si invia un preciso segnale di legalità al territorio”.