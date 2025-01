Maltempo, atteso peggioramento sulla fascia jonica: chiuse le scuole a Crotone

"A seguito dell'allerta livello arancione diramata dalla Protezione Civile Regionale per domani 14 gennaio 2025, il sindaco Vincenzo Voce ha convocato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile che resterà operativo h24, con uomini e mezzi, al fine di monitorare la situazione ed eventualmente intervenire in caso di necessità". Lo rende noto l'amministrazione comunale in una nota stampa, nella quale annuncia i provvedimenti previsti per domani.



"È stata disposta, a scopo precauzionale, la chiusura delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado per domani 14 gennaio 2025. Disposta la chiusura di via Volturno nel tratto che attraversa il torrente Cacchiavia" annunciano. "È stata, inoltre, disposta a scopo precauzionale, per la giornata del 14 gennaio 2025 la chiusura della Villa Comunale, di parchi e giardini, del cimitero cittadino e del cimitero di Papanice".

"Si raccomanda alla cittadinanza, già dalle prossime ore, la massima prudenza e collaborazione e di limitare gli spostamenti. Per segnalare eventuali emergenze 0962-921700. Seguiranno ulteriori aggiornamenti rispetto all'evoluzione della situazione meteo".