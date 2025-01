Il maltempo non molla: allerta arancione sul crotonese, gialla sul resto della Calabria

Non si placa l'ondata di maltempo che sta colpendo in queste ore tutto il centro-sud, e che a partire da questa notte interesserà particolarmente la fascia jonica crotonese, dove il livello di allerta è stato alzato. L'intera Calabria infatti è in allerta gialla già da oggi (13 gennaio) e lo rimarrà anche per tutto domani (14 gennaio) ad esclusione della provincia crotonese, dove l'allerta sarà arancione.

A farla da padrone i forti venti provenienti da nord, particolarmente freddi, che non si placheranno prima della serata di domani e sferzeranno in particolar modo le coste esposte, dove sono previste anche mareggiate di forte intensità. Allo stesso modo, il conseguente abbassamento della temperatura favorirà nuovamente delle intense nevicate attorno ai 500 metri di quota, che saranno particolarmente abbondanti nell'entroterra.

Previste infine piogge a carattere di rovescio e/o temporale, che potrebbero peggiorare in nubifragi anche persistenti. Al momento, visto il peggioramento atteso, il sindaco di Crotone ha disposto la chiusura di ogni scuola (LEGGI) e chiesto alla popolazione di evitare spostamenti inutili. Attivati in queste ore i centri operativi di Protezione Civile.