Ss 280. Perde il controllo, sbatte al guardrail e si ribalta: solo paura

Dopo il più grave incidente di stanotte (QUI), un altro sinistro si è verificato ancora sulla statale 280, in direzione Catanzaro, in prossimità dello svincolo di Settingiano.

Una sola la vettura interessata, una DR3 a benzina e Gpl che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo andando ad impattare contro il guardrail, ribaltandosi successivamente sulla carreggiata.

A bordo il solo conducente che è stato estratto dall'abitacolo ma ha riporto delle ferite lievi. Presenti sul posto i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro e la polizia stradale per quanto di rispettiva competenza.