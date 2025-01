Frontale tra due auto sulla Due Mari: quattro feriti, uno è grave

Quattro persone, tra cui anche un bambino, sono rimaste ferite, una in modo grave, in un incidente stradale avvenuto nella notte scorsa sulla Statale 280, nel pressi dell’uscita della galleria Sansinato, nel catanzarese.

Due le auto coinvolte in un frontale, una Audi A3 ed una Volkswagen Tuareg. A bordo di quest'ultima viaggiava un nucleo familiare composta da padre, madre ed il figlioletto che sono stati trasferiti in ospedale. Sull’Audi c’era invece il solo conducente, che è rimasto ferito in modo grave e che una volta estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco ed affidato al Suem118 è stato anch’egli ed immediatamente portato in ospedale.

I pompieri hanno poi messo in sicurezza l’area e le vetture. Sul posto la polizia stradale per gli adempimenti di competenza ed il personale dell’Anas per il ripristino delle normali condizioni della sede stradale. Il tratto interessato dal sinistro è stato chiuso sino al termine delle operazioni di soccorso. Ancora da accertare le cause dell’incidente.