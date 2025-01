Atletica leggera: il coach Scipione Pacenza si diploma allenatore specialista Fidal

Scipione Pacenza

“Allenatore specialista in mezzofondo” è il diploma Fidal ottenuto dal coach crotonese Scipione Pacenza dopo un corso che dal 2019 lo ha visto dividersi tra lezioni webinar e in presenza a Formia, Tirrenia e altre città. Un traguardo ottenuto non senza difficoltà.

“Non è stato facile portare a termine il percorso” confessa lo stesso Scipione, ammettendo anche di aver pensato di mollare “perché oltre all'impegno legato al tempo materiale (lezioni, studio, ecc), era un impegno a livello economico dovendo partire una volta al mese presso i centri di preparazione”.

“Ma non mi sentivo un allenatore completo, sentivo di dover dare di più ai miei ragazzi e così ho continuato. Felice di averlo fatto e di aver potuto confrontarmi con relatori di alto livello e aver potuto assistere agli allenamenti dei Campioni di Mezzo Fondo Italiano in quel di Tirrenia”, conclude il coach.

Una qualifica importante che dunque va ad aggiungersi al suo prezioso curriculum. Non per ultimo, essere, nella provincia di Crotone, il preparatore atletico per gli aspiranti dei concorsi nelle Forze Armate e nelle Forze dell'Ordine della Invictus Concorsi con cui la Sakro ha avviato la collaborazione proprio in questo nuovo anno.

Pino Talarico, i soci e tutti i tesserati della società di atletica crotonese si dicono orgogliosi di averlo tra i propri tecnici, “ma questo importantissimo livello, che ad oggi non è stato mai raggiunto da nessun crotonese, gli consentirà sicuramente di ottenere incarichi ancora più importanti in Calabria da parte della Fidal”.