Spaccio di droga ad Acri, due arresti dopo un controllo

Due persone sono state arrestate ad Acri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due arresti sono la conseguenza di un controllo svolto dai Carabinieri a carico di un uomo, trentaduenne già noto alle forze dell'ordine per reati specifici, fermato per un controllo stradale a Sant'Angelo.

In tale circostanza, l'uomo è stato trovato in possesso di circa 8 grammi di cocaina suddivisi in altrettanti involucri. Episodio che ha di fatto allargato la perquisizione anche presso la sua abitazione, dove si trovavano anche l'attuale compagna dell'indagato e suo figlio, diciottenne, entrambi di Corigliano-Rossano.

Ad insospettire i militari, proprio l'atteggiamento del ragazzo che, con evidente nervosismo, si è subito diretto nella sua cameretta nascondendo qualcosa nell'armadio. Circostanza che non è sfuggita ai Carabinieri, che hanno subito aperto il mobile rinvenendo 500 grammi di marijuana e del denaro in contanti, oltre ad un bilancino di precisione.

Rinvenimento che ha fatto scattare, per entrambi, l'arresto in flagranza di reato. Dopo le formalità di rito, sono stati posti agli arresti domiciliari presso la stessa abitazione.