Pizzicato con più di trenta dosi di cocaina ed hashish: finisce in manette

Una pattuglia della Sqiadra Volante di Cosenza, è intervenuta in una zona del capoluogo notoriamente deputata allo spaccio di stupefacenti a seguito di una segnalazione ricevuta su dei movimenti sospetti di tossicodipendenti, di sera e di notte.

Giunti sul posto hanno così individuato in particolare l’abitazione di un uomo già noto alle forze dell'ordine. Difatti, quest'ultimo, all’arrivo dei poliziotti si è affacciato dalla finestra disfacendosi di un involucro, prontamente recuperato da uno dei due agenti, contenente circa trenta dosi di cocaina per un peso totale di poco più di 8 grammi, debitamente confezionate e termo-sigillate in involucri di cellophane.

Ragion per cui si è proceduto ad una perquisizione personale e domiciliare che ha portato al rinvenimento di altri due involucri contenenti presumibilmente hashish, dal peso complessivo di oltre 1,6 grammi, oltre a banconote di diverso taglio e di materiale per il confezionamento.

Per tutto ciò l'uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari in attesa di giudizio; dopo l'udienza di convalida, avvenuta oggi, è stato sottoposto all'obbligo di firma.