Scoperta arma clandestina a Lamezia Terme, in manette 48enne

Un quarantottenne di Lamezia Terme è stato tratto in arresto, nei giorni scorsi, dai Carabinieri a seguito di un controllo mirato svolto assieme al battaglione mobile dei militari di Vibo Valentia ed indirizzato al contrasto della detenzione di armi clandestine. L'episodio si è concretizzato a seguito di diversi mesi di osservazioni, controlli e pedinamenti, che hanno portato alla perquisizione mirata presso l'abitazione dell'uomo.

In particolare, è stata rinvenuta una pistola semi-automatica calibro 9 con matricola abrasa assieme al relativo munizionamento e caricatore, perfettamente funzionante. L'arma è stata sequestrata, mentre altre quattro armi detenute regolarmente (tra fucili e pistole) sono state ritirate in via cautelativa.

Al termine dei controlli per l'uomo i sono aperte le porte del carcere di Catanzaro, con l'accusa di detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni. Sull'arma saranno ora eseguiti ulteriori controlli.