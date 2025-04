Aggredisce medici ed infermieri: paura nel pronto soccorso di Lamezia Terme

Attimi di paura del pronto soccorso di Lamezia Terme, dove un giovane ha aggredito il personale sanitario che lo stava assistendo. Si tratta di un 24enne cambiano, assuntore di sostanze stupefacenti, che in forte stato di agitazione avrebbe prima aggredito due infermiere e poi due medici.

Una violenza perdurata sino all'arrivo delle forze dell'ordine, che sono riuscite a bloccare il giovane ed immobilizzarlo. Il personale sanitario aggredito - che ha riportato prognosi comprese tra i 13 ed i 15 giorni - ha sporto regolare denucia. Tra questi figurano due medici cubani.

Vista la situazione, lo stesso soggetto è stato tratto in arresto e piantonato in ospedale, dove è ancora ricoverato per le cure del caso.