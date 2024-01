Pistola e munizioni nascoste nel forno di casa: in manette 51enne lametino

Una pistola clandestina è stata scoperta dai Carabinieri di Lamezia Terme, a seguito di un controllo mirato rientrante nell'ambito di una più vasta operazione volta all'individuazione di armi ed esplosivi detenuti illecitamente nel territorio. L'operazione, svolta assieme allo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria ed al Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, ha portato all'arresto di un cinquantunenne del posto.

Nel corso della perquisizione domestica, infatti, all'interno di un forno elettrico è stata scoperta una pistola Beretta modello 35 calibro 7,65 perfettamente funzionante, con tanto di 97 cartucce del medesimo calibro. L'arma presentava la matricola punzonata, ed è stata rinvenuta con un colpo in canna.

Circostanza che ha portato all'arresto immediato dell'uomo, accusato di detenzione illecita di arma clandestina e relativo munizionamento. Arrestato in flagranza di reato, è stato trasferito per direttissima in carcere.