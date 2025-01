Video sui social con maltrattanti a disabile: arrestati tre familiari

Nella mattinata di ieri, domenica 19 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Corigliano - nell’ambito di una delicata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal Procuratore Capo Alessandro D’Alessio - hanno eseguito tre misure cautelari della sottoposizione agli arresti domiciliari.

I soggetti sono ritenuti gravemente indiziati per una serie di condotte violente sfociate in un contesto di maltrattamenti contro familiari o conviventi. I fatti risalgono alla metà dello scorso mese di marzo quando, attraverso i principali Social Network, era stato diffuso un video assolutamente deplorevole (QUI) dove una persona fragile con disabilità veniva maltrattata e picchiata senza remore.

Le immagini forti avevano scosso molte coscienze e creato l’indignazione di diversi utenti, alcuni dei quali hanno ritenuto opportuno segnalare quanto stava circolando sul web ai Carabinieri. Il video è stato quindi acquisito e - seguendo le indicazioni della Procura - è poi divenuto oggetto di un’accurata analisi investigativa.

Gli approfondimenti hanno permesso di identificare tutte le persone coinvolte e soprattutto il diversamente abile maltrattato, trovato all’epoca in una condizione di disagio estremo, connotato soprattutto da un evidente stato di denutrizione e di abbandono, che veniva ciclicamente sottoposto a percosse e privato di ogni sostegno economico, nonostante percepisse la pensione di invalidità.

Dalle stesse attività sono poi emersi gli elementi di prova posti a sostegno delle accuse per i maltrattamenti che vengono addebitati ai parenti, accusati di esserne stati i responsabili. In un primo momento il Gip competente aveva emesso la misura cautelare divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa con l’applicazione dei dispositivi elettronici.

La procura ha ritenuto però che la misura concessa non fosse idonea a garantire le esigenze processuali e di tutela della vittima, ragione per la quale è poi riuscita a ottenere gli arresti domiciliari. In seguito ai fatti la parte lesa è stata ricollocata in una struttura protetta dove, a distanza di mesi, ha riacquistato una forma fisica adeguata alle sue condizioni e la tranquillità di vivere.

"Una vicenda che dimostra l’attenzione delle Istituzioni verso le persone fragili e svantaggiate", afferma l'Arma.